Alpinista 52enne muore dopo un terribile volo di 400 metri

Tragedia sulle montagne piemontesi nella tarda mattinata di ieri. Un uomo di 52 anni, Edi Zavatti, ha perso la vita dopo essere caduto per almeno 400 metri mentre era impegnato con alcuni amici alla salita verso la vetta del Rocciamelone, sul versante di Mompantero, nella valle di Susa.

L’allarme è partito intorno alle 12.30, lanciato dagli amici che hanno assistito alla drammatica scena. L’incidente è avvenuto quando l’uomo era ormai vicino alla cima del monte, ad un’altitudine di circa 3.500 metri. Per qualche motivo ha perso gli appoggi, precipitando lungo un dirupo di pietre e ghiaccio.§

La ricerca dell’alpinista

Non è stato facili per i tecnici del Soccorso alpino individuare l’uomo. E’ entrato in azione un elicottero con gli operatori a bordo, che solo dopo lunghe ricerche sono riusciti a individuare lo sfortunato alpinista.

Alla fine l’uomo è stato raggiunto dagli operatori, ma non è stato possibile fare altro che recuperarne il corpo ormai senza vita, a bordo dell’eliambulanza 118 con il supporto del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Edi Zavatti viveva a Bussoleno, nel Torinese.

