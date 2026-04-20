Alpinisti stremati sulla cresta: recuperati in elicottero prima del calo del buio. VIDEO

Alpinisti stremati sulla cresta: recuperati in elicottero prima del calo del buio. Non riuscivano più né a salire in vetta, né a ridiscendere a valle.

Alpinisti stremati sulla cresta: recuperati in elicottero prima del calo del buio

Intervento delicato nel pomeriggio sabato, poco prima delle 16, sulle montagne sopra Crissolo, in provincia di Cuneo. Qui una coppia di alpinisti è rimasta bloccata in quota lungo la cresta Perotti, a breve distanza dalla cima della Punta Venezia.

A rendere critica la situazione è stato il malore accusato da uno dei due, colpito da un forte affaticamento che gli ha impedito sia di proseguire verso la vetta sia di affrontare la discesa. Una condizione che, con l’avvicinarsi della sera e il conseguente abbassamento delle temperature, avrebbe potuto aggravarsi rapidamente.

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L’intervento dei soccorritori

Valutata l’urgenza, la centrale operativa ha disposto l’immediato intervento dell’elisoccorso regionale, supportato da un tecnico del Soccorso alpino piemontese. Una volta raggiunta la parete, i soccorritori sono stati calati con il verricello, riuscendo in breve tempo a mettere in sicurezza entrambi gli escursionisti. Qui sotto, il video dall’elicottero.

Dopo il recupero, i due sono stati issati a bordo dell’elicottero e trasferiti a valle, dove sono stati affidati al personale sanitario per gli accertamenti necessari.

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