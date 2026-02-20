Due scialpinisti travolti da valanga, uno è morto all’ospedale. Portato al pronto soccorso anche il compagno, per lui nessun timore.

Un’escursione in alta quota si è trasformata in dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 febbraio, sulle montagne della Valle d’Aosta. Intorno alle 13.30 una valanga si è staccata a circa 2.500 metri di altitudine, nella zona sotto la Punta Leysser, nel territorio comunale di Saint-Nicolas, travolgendo un gruppo di cinque scialpinisti tedeschi. Lo riporta Aosta Sera.

In quel momento il bollettino segnalava un pericolo valanghe “forte”, livello 4 su una scala di cinque. La massa nevosa ha investito il gruppo durante la progressione, seppellendo parzialmente alcuni componenti. Due sono stati recuperati vivi e trasportati in ospedale: uno di loro, un uomo di 54 anni, è morto alcune ore dopo il ricovero a causa di una grave ipotermia. Gli altri tre escursionisti sono rimasti illesi. Solo pochi giorni fa un altro scialpinista era stato ucciso da una valanga in Valle d’Aosta, questa volta in Val Veny.

Difficili le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. Il maltempo in quota – con scarsa visibilità, vento intenso e presenza di placche ventate – ha impedito all’elicottero di raggiungere direttamente il punto esatto del distacco. Otto soccorritori, con un medico e un’unità cinofila, sono stati quindi sbarcati circa 500 metri più a valle e hanno dovuto proseguire con tecnica scialpinistica per raggiungere l’area dell’incidente.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei militari della Guardia di finanza, che hanno raccolto le testimonianze della guida alpina che accompagnava il gruppo e degli scialpinisti rimasti illesi, per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto il distacco.

