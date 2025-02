Altra tragedia sui binari: 47enne travolto dal treno alla stazione di Rho Fiera. Nulla da fare per lui: l’uomo è stato trovato ormai cadavere.

Un uomo di 47 anni è stato trovato ormai senza vita nella mattinata di ieri, giovedì 20 febbraio, vicino ai binari della tratta Torino-Milano, non lontano dalla stazione di Rho Fiera. Tutto lascia pensare che sia stato travolto e ucciso da un treno. Si tratta di un uomo di 47 anni.

Come riporta Prima Milano Ovest, sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presente anche la polizia ferroviaria e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Disagi e ritardi al traffico ferroviario

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Varese: si sono avuto ritardi anche di un’ora. Si tratta della seconda persona investita nel giro di una settimana nella zona.

