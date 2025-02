Ieri treno in retromarcia lungo la tratta Torino-Milano. Il convoglio ha dovuto “far manovra” per abbandonare il binario dell’alta velocità.

Situazione decisamente anomala per un treno ad alta velocità, che nella mattinata di ieri ha dovuto addirittura fare retromarcia lungo la linea Torino-Milano. A causa di un guasto nell’impianto elettrico della tratta, il convoglio ha dovuto fermarsi a Novara perché non era più possibile proseguire verso Milano.

Non solo: ha dovuto letteralmente “far manovra”, innestando la retromarcia e percorrendo lentamente a ritroso alcuni chilometri, fino a quando non ha potuto innestarsi sui binari della linea normalmente utilizzata dai treni regionali. E’ quindi ripartito verso Milano, con notevole ritardo e con ritardi che si sono poi riversati su altre corse.

I disagi per i viaggiatori

Per molti passeggeri il ritardo è stato causa di disagi ma, come detto, il problema si è poi fatto sentire anche su altre corse, creando quindi una giornata di sofferenze per tutto il trasporto ferroviario lungo la Torino-Milano. Alla fine, nel pomeriggio, il guasto alle linee elettriche è stato sistemato, e fino a qul momento tutti i treni hanno dovuto usare i binari dei regionali

