Un altro scialpinista è morto travolto da una valanga. La tragedia sulla Becca di Nana: l’uomo era partito per una escursione in solitaria.

Altra tragedia in alta quota: uno scialpinista italiano ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga alle pendici della Becca di Nana (quota 3mila metri), in Val d’Ayas. E’ accaduto oggi, domenica 22 febbraio. Il corpo senza vita è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Le ricerche sono scattate intorno alle 13.30, quando la moglie dell’uomo, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. Lo scialpinista era partito in mattinata da Antagnod per un’escursione in solitaria.

Fronte di neve di un centinaio di metri

Il sorvolo dell’area ha consentito di individuare il distacco: una valanga con un fronte di circa un centinaio di metri lungo il versante interessato dall’itinerario.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpini della Guardia di finanza. L’uomo è stato localizzato sotto la neve e recuperato. Il medico dell’equipaggio ha potuto soltanto constatarne il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono poi state affidate al Sagf di Cervinia.

