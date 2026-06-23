Ancora sangue sulle strade, muore motociclista di 53 anni

Un motociclista di 53 anni residente a Zimone, nel Biellese, è morto oggi, martedì 23 giugno, dopo un incidente avvenuto a Bollengo, sulla statale 228. Lo scontro tra la moto e un pick-up si è verificato intorno alle 14.30, all’altezza del distributore Q8.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando è avvenuto l’impatto con il veicolo. La violenza dell’urto lo ha sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118.

La corsa al Cto

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, poi è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero al Cto di Torino. All’arrivo in pronto soccorso, però, il 53enne era già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Accertamenti dei carabinieri

A bordo del pick-up viaggiavano due persone, rimaste illese nello scontro. La loro posizione e gli elementi raccolti sul posto saranno ora valutati nell’ambito degli accertamenti.

I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. L’incidente si inserisce in una serie di schianti che negli ultimi giorni hanno coinvolto motociclisti, allungando una scia di dolore sulle strade.

Foto redazione

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