Noleggia una Porsche d’epoca per il matrimonio, ma l’auto va a fuoco

Una Porsche 356 degli anni Sessanta, noleggiata per accompagnare lo sposo al matrimonio, ha preso fuoco a Lesa, sul Lago Maggiore, a poca distanza dalla chiesa di San Martino. L’uomo era diretto alla cerimonia quando l’auto d’epoca ha iniziato a emettere fumo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 20 giugno.

Il mezzo si trovava nei pressi della parrocchiale di Solcio, ormai a poche centinaia di metri dalla chiesa. L’occupante è riuscito a scendere subito dall’abitacolo, evitando conseguenze personali. In pochi istanti, però, le fiamme hanno avvolto la vettura.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arona, che hanno spento il rogo e impedito che la situazione peggiorasse ulteriormente. L’incendio ha comunque distrutto la Porsche e ha provocato danni anche a un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Le fiamme hanno raggiunto anche un albero situato poco distante. L’intervento rapido delle squadre di soccorso ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

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Il matrimonio è andato avanti

Lo sposo è stato poi accompagnato in chiesa da alcuni parenti che lo attendevano a Lesa. La cerimonia si è svolta regolarmente, nonostante l’imprevisto che ha trasformato l’arrivo in un episodio destinato a farsi ricordare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani. Il sindaco Luca Bona ha confermato che il matrimonio è andato a buon fine e che, intorno alle 17, la viabilità ha subito rallentamenti, aggravati anche da un altro incidente tra un’auto e una moto senza feriti gravi. Lo riporta La Prealpina.

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