Grave incidente sul lavoro, operaio di 24 anni in codice rosso al Cto

Un operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito l’altro pomeriggio a Rivarolo Canavese, all’interno di un’azienda nella frazione Pasquaro. L’incidente sul lavoro si è verificato in un capannone di via Santa Caterina da Siena e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi del 118.

Il giovane, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, stava lavorando in un’area destinata alla movimentazione di macchinari per lo stampaggio. Durante le operazioni è caduto da una scala fissa, finendo contro un fusto metallico. L’impatto gli ha provocato traumi molto seri.

L’arrivo dei soccorsi

A dare l’allarme sono stati i presenti nello stabilimento, che hanno subito compreso la gravità della situazione. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Rivarolo, con il personale sanitario impegnato nelle prime manovre di assistenza e stabilizzazione.

Vista la criticità del quadro clinico, la centrale operativa ha disposto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118 di Azienda Zero. Il ventiquattrenne è stato quindi caricato a bordo e trasportato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato per i traumi più gravi.

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Accertamenti sulla dinamica

Nel capannone sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4, incaricati di raccogliere gli elementi utili a chiarire ogni passaggio dell’accaduto. Le verifiche riguardano sia la dinamica della caduta sia le condizioni di sicurezza presenti nell’area di lavoro.

L’episodio si inserisce in ore particolarmente impegnative per i soccorritori del Canavese, chiamati a gestire più emergenze ravvicinate tra Rivarolo e Favria. Tra i casi segnalati anche quelli che hanno coinvolto un bambino e un motociclista. Lo riporta Prima il Canavese.

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