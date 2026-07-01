Anziana truffata a Brusnengo: finti tecnici le portano via i soldi

Un’anziana di Brusnengo è stata truffata l’altra settimana da alcuni malviventi che si sarebbero presentati come tecnici incaricati di effettuare controlli sulla presunta radioattività nelle abitazioni. La vittima è una donna di circa 79 anni, residente in paese, che si è trovata davanti persone capaci di conquistare la sua fiducia con un pretesto allarmante.

Secondo le prime ricostruzioni, i truffatori avrebbero parlato di verifiche sui livelli di radioattività presenti in casa e nell’acqua, riuscendo così a entrare nell’abitazione. Un espediente studiato per creare paura e confusione, soprattutto nelle persone anziane, e per spingerle a collaborare senza rendersi conto del raggiro in corso.

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Portati via circa 300 euro

Una volta all’interno dell’abitazione, gli ignoti avrebbero rivolto l’attenzione anche a oggetti preziosi e denaro, facendo credere alla donna che fosse necessario controllare tutto ciò che poteva essere stato esposto alla presunta contaminazione. Alla fine, dall’abitazione sarebbero spariti circa 300 euro in contanti.

Gli accertamenti sono ora affidati ai carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare i responsabili. Episodi di questo tipo confermano l’importanza di non aprire la porta a sconosciuti e di contattare subito le forze dell’ordine in caso di richieste sospette, soprattutto quando vengono prospettati rischi improvvisi per la salute o la sicurezza domestica.

Foto d’archivio

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