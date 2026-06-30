La moto finisce in una risaia: marito e moglie gravissimi

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a San Grisante, frazione di Crescentino, dove marito e moglie sono rimasti feriti mentre viaggiavano in moto lungo la strada provinciale. La coppia ha perso il controllo della due ruote nei pressi di una curva che si trova dopo l’abitato, finendo fuori carreggiata.

La moto ha terminato la corsa in una risaia. L’impatto con il campo è stato molto violento e ha provocato conseguenze pesanti per entrambi gli occupanti del mezzo. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, insieme ai sanitari del 118, per prestare le prime cure e valutare le condizioni dei feriti.

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Soccorsi anche con l’elisoccorso

A intervenire sul luogo dell’incidente sono state le ambulanze medicalizzate di Trino e Chivasso. I sanitari hanno stabilizzato marito e moglie direttamente sul luogo dell’incidente, dove la situazione è apparsa subito critica per entrambi i coinvolti a causa dei traumi riportati nella caduta.

Per velocizzare il trasferimento in ospedale è stato quindi richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla strada provinciale. I due feriti sono stati quindi trasportati al pronto soccorso in codice rosso. Entrambi hanno riportato fratture e lesioni gravi.

Foto redazione

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