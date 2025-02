Anziano ha un malore in casa: salvato dall’amica che ha dato l’allarme. A Lessona intervento di vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.

Anziano ha un malore in casa: salvato dall’amica che ha dato l’allarme

Non riusciva più a mettersi in contatto con lui, e ha cominciato a temere che gli fosse accaduto qualcosa. E così ha dato l’allarme al numero unico di emergenza 112. E’ così che si è poturo trarer in salvo e portare all’ospedale un pensionato di Lessona che aveva avuto un malore in casa e non riusciva a dare l’allarme.

E’ accaduto l’altro giorno: un 77enne si è improvvisamente sentito mancare mentre era nella propria abitazione. L’uomo vive da solo, per cui nessuno ha potuto aiutarlo. Per fortuna, come detto, una amica ha intuito che potesse esserci qualche problema e ha segnalato la cosa al personale di soccorso: di recente l’uomo aveva avuto un ictus, per cui c’era di che preoccuparsi.

L’intervento di vigili e 118

Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione passando da un balcone, assieme a carabinieri e personale del 118. In effetti l’uomo è stato rinvenuto disteso sul pavimento dopo essere caduto, forse a seguito di un malore.

Alla fine il pensionato è stato caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso.

