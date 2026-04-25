Arrestato allenatore di basket, sospetti di molestie a un minore. Una vicenda ancora tutta da chiarire, la società prende le distanze.

Arrestato allenatore di basket, sospetti di molestie a un minore

Un allenatore di 59 anni, molto noto nell’ambiente sportivo di Saluzzo, nel Cuneese, è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi mentre si trovava sul luogo di lavoro. L’uomo è ora indagato per presunte molestie ai danni di un ragazzo di 14 anni.

Secondo le prime informazioni emerse, gli episodi contestati non si sarebbero verificati durante l’attività sportiva né all’interno delle strutture della società, ma in contesti privati e al di fuori dell’ambito associativo.

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La società: nulla a che vedere con i fatti contestati

Le indagini, coordinate dalla procura, sono in corso e al momento vige il massimo riserbo. Il 59enne si trova agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Asd Pallacanestro Aba Saluzzo, che tramite una comunicazione ufficiale ha informato famiglie e atleti. Nel messaggio si sottolinea come gli accertamenti riguardino presunti comportamenti legati alla sfera privata dell’allenatore, ribadendo l’estraneità della società ai fatti contestati.

Foto d’archivio

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