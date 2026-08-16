Arriva la polizia in villa, il ladro fa finta di essere il giardiniere

Un uomo di 45 anni, protagonista di un escamotage decisamente insolito, è stato arrestato dalla polizia di Stato l’altra notte a Torino, dopo essere stato sorpreso all’interno di una villetta. L’accusa è di tentato furto aggravato in abitazione. In casa, in quel momento, si trovavano due persone di oltre 80 anni.

Secondo la ricostruzione, il 45enne ha prima danneggiato una telecamera di videosorveglianza. Per superare la cancellata avrebbe quindi sistemato alcuni indumenti tra le grate, creando un appoggio per scavalcare. Una volta nel giardino, si è diretto verso una dépendance utilizzata dalla domestica.

I rumori svegliano i due anziani

Il tentativo di forzare la porta della dépendance l’uomo ha però provocato rumori che hanno insospettito i proprietari. I due anziani, rendendosi conto che qualcuno si era introdotto nella proprietà, hanno chiamato il 112 e si sono chiusi all’interno dell’abitazione in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Dalla centrale operativa della questura di Torino è stata immediatamente inviata una pattuglia della squadra volante. Gli agenti sono entrati nel giardino della villetta e hanno trovato il presunto ladro ancora all’interno della proprietà, ma impegnato in un comportamento decisamente insolito per quell’ora della notte.

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La manichetta per fingersi residente

Alla vista dei poliziotti, infatti, il 45enne ha tentato di giustificare la propria presenza fingendo di essere un giardiniere. Per rendere più credibile la versione si è messo a innaffiare il prato con una manichetta per l’irrigazione, nonostante fosse notte fonda.

Lo stratagemma non ha ingannato gli agenti, che lo hanno bloccato e arrestato. I poliziotti hanno poi raggiunto e soccorso i due anziani rimasti chiusi in casa durante l’intrusione. Per il 45enne è scattata l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

Foto redazione

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