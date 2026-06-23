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Ascensore bloccato perché troppo carico: paura per dodici giovani intrappolati

Intervento dei vigili del fuoco al Piazzo di Biella. La cabina si è fermata con un gruppo di ragazzi all’interno, tutti portati in salvo.

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Momenti concitati domenica sera al parcheggio del Bellone, nel quartiere Piazzo di Biella: un ascensore si è fermato improvvisamente con all’interno dodici giovani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, che hanno liberato gli occupanti senza conseguenze per le persone coinvolte.

Intervento rapido per mettere tutti in sicurezza

A quanto si riporta, la cabina ha smesso di funzionare mentre trasportava il gruppo di ragazzi. L’allarme è scattato immediatamente e ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso, giunte in breve tempo sul luogo dell’emergenza.

I vigili del fuoco hanno verificato la situazione e avviato le operazioni necessarie per sbloccare l’impianto. Dopo alcuni minuti di lavoro, gli occupanti sono stati fatti uscire in sicurezza, ponendo fine alla situazione di disagio e preoccupazione.
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Il fermo causato dal numero eccessivo di passeggeri

Dalle prime verifiche effettuate sul posto emerge che il blocco dell’ascensore è stato provocato da un sovraccarico. La cabina, infatti, avrebbe una capienza massima di otto persone, mentre al momento dell’arresto ne trasportava dodici.

L’eccessivo numero di passeggeri avrebbe quindi attivato i sistemi di sicurezza dell’impianto, determinandone il fermo. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza feriti e senza particolari conseguenze, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e alla corretta gestione dell’emergenza. Lo riporta La Provincia di Biella.

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