Asl Vercelli in lutto per Mariana, infermiera di appena 50 anni

L’Asl Vercelli e tanti amici e colleghi piangono Mariana Coverca, infermiera di 50 anni scomparsa dopo aver dedicato oltre vent’anni al lavoro nell’Azienda sanitaria. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e persone che avevano avuto modo di conoscerla durante la sua lunga attività professionale.

Domenica 13 settembre nella camera ardente dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è stata celebrata una preghiera in suo ricordo. Un momento per stringersi idealmente alla famiglia e salutare una professionista che aveva fatto dell’assistenza e della vicinanza agli altri una parte importante della propria vita.

Il ricordo dell’Asl Vc

La direzione generale e il dipartimento di area chirurgica dell’Asl Vc hanno espresso il proprio cordoglio, ricordando Mariana Coverca per la competenza, l’umanità e il forte senso del dovere dimostrati durante più di vent’anni di servizio nell’azienda sanitaria vercellese.

Nel messaggio vengono sottolineati soprattutto il suo impegno e la dedizione mantenuti fino all’ultimo giorno di lavoro. Parole che raccontano il segno lasciato da Mariana non soltanto come infermiera, ma anche nei rapporti costruiti quotidianamente con le persone incontrate in ospedale.

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Tanti messaggi di affetto

Numerosissime anche le testimonianze affidate ai social. Colleghi e conoscenti ricordano una donna disponibile, generosa e capace di affrontare il lavoro con attenzione verso chi aveva bisogno di aiuto, unendo professionalità e sensibilità umana.

Tra i messaggi c’è chi la descrive come «una grande donna» e ricorda soprattutto il suo sorriso e la bontà d’animo. Un affetto diffuso che accompagna il saluto a Mariana Coverca e le condoglianze rivolte alla sua famiglia e alle persone che le sono state vicine.

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