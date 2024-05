Assalto a un bancomat nel Vercellese, ma questa volta non va a segno. Nuova ondata di colpi alle filiali degli istituti di credito in zona.

Assalto a un bancomat nel Vercellese, ma questa volta non va a segno

Nuova ondata di attacchi agli sportelli bancomat delle agenzie bancarie in zona. L’ultimo però non è andato a segno. E’ accaduto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, quando alcuni malviventi hanno cercato di far saltare il bancomat della Biverbanca di Crescentino, nel Vercellòese. Si tratta dell’istituto di credito presente in piazza Caretto, proprio vicino al palazzo municipale.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, il colpo però non è andato a segno: i malviventi intendevano far esplodere lo sportello per poter mettere le mani sui contanti, ma qualcosa è andato storto e non c’è stata alcuna esplosione. E i ladri sono scappati senza un soldo.

Partite subito le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale per i primi rilievi. Sono loro a svolgere le indagini nella speranza di riuscire a dare un volto ai malviventi.

In effetti, in zona si sta assistendo a una nuova ondati di assalti alle filiali degli istituti di credito, e i bancomat sono stati presi nuovamente di mira. Prima il postamat di Borgo d’Ale, poi lo sportello automatico della Biverbanca di Saluggia. Entrambe colpi andati a segno.

Non sono invece riusciti a rubare nulla l’altro ieri, venerdì 3 maggio, anche da quello della SanPaolo di San Sebastiano da Po.

