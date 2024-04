Banda di ladri fa esplodere il bancomat delle Poste a Borgo d’Ale. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica.

Colpo con esplosivo messo a segno nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile a Borgo d’Ale, nel Vercellese. I malviventi questa volta hanno preso di mira il bancomat dell’ufficio di Poste Italiane del paese. Oltre al furto del contente custodito nell’apparecchio, l’esplosione ha provocato ingenti danni.

Partite le indagini dei carabinieri

Come raccontano i colleghi di Prima Vercelli, non è la prima volta che la banda specializzata nei bancomat colpisce nella zona. Soltanto poche settimane fa, aveva infatti riservato lo stesso trattamento a uno sportello elettronico di Alice Castello. Qualche anno fa questa procedura era stata messa in pratica sia ad Alice che in altri paesi della zona, come la stessa Borgo d’Ale, e ancora nel mese di novembre 2023, quando però c’erano stati ingenti danni ma il denaro non era stato asportato.

Numerosi anche i colpi tentati e messi a segno nella zona del Novarese, dove per qualche mese una banda di professionisti sembrava aver preso di mira i bancomati delle filiali del Banco popolare di Milano.

