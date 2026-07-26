CronacaFuori zona
Auto centra una tubazione, paura a Masserano per una fuga di gas
Rapido intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area ed evitare rischi per residenti e automobilisti.
Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 luglio, a Masserano, dove un’auto ha urtato una tubazione esterna provocando una perdita di gas. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della squadra di Biella, affiancati dai carabinieri per gli accertamenti di competenza.
La priorità è stata mettere in sicurezza l’area interessata, evitando che la fuoriuscita di gas potesse creare situazioni di pericolo. L’intervento è stato eseguito rapidamente, consentendo di gestire l’emergenza senza ulteriori criticità.
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Messa in sicurezza
L’urto contro la condotta ha richiesto un’azione immediata da parte dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno verificato la zona, limitando i rischi legati alla dispersione del gas e ripristinando le condizioni di sicurezza prima della conclusione delle operazioni.
Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano conseguenze per le persone coinvolte, mentre restano in corso gli approfondimenti sull’incidente.
Foto d’archivio
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