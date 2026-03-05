Camion urta la colonnina del distributore: perdita di gasolio in autostrada. Intervento dei vigili del fuoco nel tratto vercellese della A4.

Camion urta la colonnina del distributore: perdita di gasolio in autostrada

Momenti di apprensione nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo, lungo l’autostrada Autostrada A4 Torino–Milano, dove si è verificato un incidente all’interno di una stazione di servizio nel territorio comunale di Cigliano.

Intorno alle 19 è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, chiamata a intervenire dopo che un autoarticolato ha urtato una delle colonnine del distributore di carburante.

Gasolio nell’area di servizio

L’impatto ha provocato la fuoriuscita di gasolio, creando una situazione potenzialmente pericolosa nell’area di rifornimento. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la zona, intervenendo per contenere lo sversamento e delimitare l’area interessata, evitando ulteriori rischi per i veicoli in transito e per gli utenti della stazione di servizio.

L’intervento si è svolto in modo rapido e senza particolari criticità. Non risultano persone ferite, ma l’area è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni di sicurezza e di bonifica. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso e gestito la situazione all’interno dell’area di servizio.

L’episodio ha causato qualche momento di disagi per gli automobilisti presenti, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook