Auto contro il guardrail, mattinata di code in superstrada a Masserano

Un incidente stradale ha causato rallentamenti ieri mattina, mercoledì 17 giugno, sulla superstrada Biella-Laghi, all’altezza dell’uscita di Masserano. Un’auto è finita contro il guardrail mentre percorreva il tratto in direzione Cossato, provocando la chiusura temporanea della carreggiata.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata e ha avuto immediate conseguenze sulla viabilità. Le code hanno interessato non solo la zona dell’uscita, ma anche il flusso dei veicoli diretti verso Biella, già appesantito dal traffico dell’orario di punta.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, incaricati di mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l’area dello schianto. I carabinieri hanno invece gestito la circolazione e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alla persona alla guida. Dopo l’impatto contro le barriere, il tratto è rimasto bloccato fino al completamento delle operazioni di soccorso e alla rimozione della vettura dalla carreggiata.

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Traffico in tilt sulla superstrada

La mattinata si è trasformata in un nuovo momento difficile per chi utilizza la superstrada negli spostamenti quotidiani. La chiusura dell’ultimo tratto verso Cossato ha creato inevitabili rallentamenti, con automobilisti costretti ad attendere la riapertura.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Solo al termine dei rilievi sarà possibile chiarire che cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo dell’auto e a finire contro il guardrail.

Foto redazione

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