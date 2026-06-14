Auto si ribalta nella notte, una persona finisce in ospedale

Paura l’altra sera intorno alle 22 a Vercelli dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo terminando la propria corsa capovolta su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, insieme ai sanitari del 118, agli agenti della polizia di Stato e della polizia stradale. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale cittadino per accertamenti.

Intervento dei soccorsi nella notte

All’arrivo dei vigili del fuoco, gli occupanti della vettura erano già riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. La squadra intervenuta ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli automobilisti in transito.

Nel frattempo il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due occupanti dell’auto. Una delle persone coinvolte è stata successivamente accompagnata in ospedale per ulteriori controlli medici. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni del ferito.

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Auto ribaltata dopo l’uscita di strada

L’incidente è avvenuto in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto avrebbe perso stabilità fino a ribaltarsi su un fianco lungo viale Torricelli, creando apprensione tra i residenti della zona.

La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi curiosi. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia stradale hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

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