Auto contro moto: il centauro portato al pronto soccorso. Schianto nel Vercellese, sul posto vigili del fuoco e sanitari.

Auto contro moto: il centauro portato al pronto soccorso

Incidente stradale l’altra sera nel Vercellese. Intorno alle 19.40 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta in corso XXV Aprile, all’angolo con via Giovanni Pascoli, a seguito di uno scontro frontale tra una motocicletta e un’autovettura.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è stato piuttosto violento. All’arrivo dei soccorritori, il personale sanitario era già impegnato a prestare le prime cure al motociclista, rimasto ferito nell’incidente. Le sue condizioni non sono al momento note nel dettaglio, ma è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l’eventuale trasporto in ospedale.

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Illeso il conducente dell’auto

Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta, che non avrebbe riportato conseguenze fisiche. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Disagi al traffico nella zona durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, in un orario di rientro particolarmente trafficato.

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