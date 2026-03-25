Si schianta in auto contro un muro, muore il giorno del 59mo compleanno. Tragedia per una Oss impegnata anche come volontaria nella Croce rossa.

Si schianta in auto contro un muro, muore il giorno del 59mo compleanno

Dramma nella mattinata di ieri, martedì 24 marzo, nella zona dell’Ossola, lungo la strada provinciale che collega Domodossola a Villadossola. A perdere la vita è stata Anna Maria Galizia, 59 anni, deceduta a seguito di un violento incidente stradale avvenuto poco prima delle 8.

La donna si trovava alla guida della sua Renault Clio, diretta verso Domodossola, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo aver sbandato, ha urtato il guar-drail per poi ribaltarsi e terminare la corsa contro il muro di un edificio disabitato.

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L’intervento del 118

L’allarme è stato lanciato subito dopo, con l’attivazione dei soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e ai carabinieri del Nor. Nonostante la tempestività dei soccorsi, le condizioni della donna sono apparse fin da subito gravissime: trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico nella zona ha subito rallentamenti ed è stato deviato lungo la strada comunale di Calice fino alla tarda mattinata.

Una donna impegnata per il territorio

Anna Maria Galizia viveva a Bisate, nel comune di Crevoladossola, ed era molto conosciuta nel territorio ossolano. Lavorava come operatrice socio-sanitaria all’ospedale Madonna del Popolo di Omegna e da anni era impegnata nel volontariato, in particolare come volontaria della Croce rossa di Domodossola. Proprio dall’associazione è arrivato un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia, condiviso dal presidente e da tutta la comunità dei volontari.

Resta ora da chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

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