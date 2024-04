Auto contro moto. Resta ferito un centauro. Un 49enne soccorso dagli operatori del 118 condotto all’ospedale.

Auto contro moto. Resta ferito un centauro

Incidente nella giornata di ieri, sabato 13 aprile, a Magnano, nel Biellese. Si sono scontrate un’auto guidata da un 53enne di Vigliano e una moto condotta da un centauro di 49 anni residente nel Novarese.

Il centauro è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale.

Altri incidenti nel Biellese

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, un altro incidente invece ha coinvolto due ragazzi. Ma in questo caso erano solo caduti in moto. A recuperare i mezzi ci avevano pensato i genitori.

A un occhieppo inferiore scontro invece tra un due auto, per fortuna senza conseguenze.

