Auto contro un muro, muore una donna di 103 anni

Una donna di 103 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 353, nel tratto che collega Ceva a Nucetto, in provincia di Cuneo.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’anziana viaggiava a bordo di un’autovettura insieme a una conoscente, quando il veicolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro un muro a lato della carreggiata.

L’intervento dei soccorritori

Immediati i soccorsi, ma per l’ultracentenaria non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. L’altra donna a bordo, la conducente, è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ora effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che possano essere coinvolti fattori legati all’asfalto o a un improvviso malore della conducente.

