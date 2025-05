Auto contro un palo: cinque persone coinvolte nell’incidente. Sono state soccorse dagli operatori sanitari e portate al pronto soccorso.

Auto contro un palo: cinque persone coinvolte nell’incidente

Uno schianto abbastanza violento da piegare un palo della luce in cemento armato. Incidente nella mattinata di ieri, domenica 4 maggio, a Collobiano, piccolo centro della pianura vercellese. Poco prima dell’alba, intorno alle 5.30, il conducente di una vettura ha perso il controllo mentre percorreva via Roma, schiantandosi appunto contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato lanciato da uno degli occupanti. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià. All’arrivo dei vigili, i cinque occupanti erano già fuori dalla vettura ed era stato presi in carico dai sanitari del 118, che in seguito li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata, sgomberando il tratto. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di San Germano, intervenuti per i rilievi di prassi. Non sono statin coinvolti altri veicoli.

