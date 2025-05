Auto finisce in dirupo, muore un uomo di 58 anni. La vittima è un ferroviere da poco andato in pensione: nulla da fare perr lui.

Auto finisce in dirupo, muore un uomo di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto in seguito alla caduta in un dirupo a bordo della sua auto in località Marciazza a Molare, centro in provincia di Alessandria. Più precisamente, come riportano i colleghi di Prima Alessandria, l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 204 tra Madonna delle Rocche e Olbicella.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l’elisoccorso, i carabinieri e gli operatori del 118. Pochi dubbi sulla dinamica: tutto lascia pensare che si sia trattato di un incidente autonomo. Resta però da capire come mai l’uomo abbia perso il controllo della propria vettura. I soccorritori hanno trovato il veicolo capovolto, tra gli alberi della scarpata.

LEGGI ANCHE: Lessona: si schianta in auto contro la recinzione di una casa. Poi se ne va

Era un ferroviere in pensione

La vittima si chiamava Luca Antonio Cavanna, aveva 58 anni (ne avrebbe compiuti 59 in questo 2025) e da poco era in pensione. Era stato un dipendente delle Ferrovie dello Stato. nel suo paese l’uomo era ben conosciuto. L’uscita di strada è avvenuta all’altezza di una curva.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook