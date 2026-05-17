Allarme nella serata di ieri, sabato 16 maggio, lungo la superstrada in direzione Biella, all’altezza dello svincolo di Masserano. Un automobilista ha segnalato ai carabinieri la presenza di un veicolo che procedeva contromano sulla carreggiata, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le pattuglie si sono attivate per intercettare l’auto indicata, ma una volta raggiunto il tratto segnalato il mezzo non è stato più rintracciato.

Intervento immediato dei carabinieri

Ricevuto l’allarme, i carabinieri hanno raggiunto rapidamente il tratto indicato per cercare di individuare il mezzo segnalato. Le verifiche si sono concentrate nella zona dello svincolo di Masserano e lungo la carreggiata in direzione Biella.

Nonostante i controlli effettuati poco dopo la chiamata, dell’auto non è stata trovata traccia. Resta quindi il dubbio che il conducente abbia invertito nuovamente la marcia oppure abbia lasciato la superstrada prima dell’arrivo delle pattuglie impegnate nelle ricerche.

Un problema già segnalato in passato

Non è la prima volta che lungo questa importante arteria del Biellese vengono segnalati episodi simili. Situazioni di questo tipo generano sempre forte apprensione, soprattutto nelle ore serali o notturne, quando la visibilità può essere ridotta. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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