Auto distrutta dalle fiamme lungo l’autostrada. LE FOTO

Auto distrutta dalle fiamme lungo l’autostrada. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna il conducente si è messo in salvo.

Auto distrutta dalle fiamme lungo l’autostrada

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, domenica 28 dicembre, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, poco prima dell’uscita di Balocco, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e il distaccamento volontario di Santhià. Al loro arrivo il veicolo risultava completamente avvolto dalle fiamme, con il rogo che aveva già interessato l’intera carrozzeria. Per fortuna il conducente era riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

LEGGI ANCHE: A Scopello un’auto viene devastata dalle fiamme. LE FOTO

Auto completamente devastata

L’intervento dei pompieri ha permesso di spegnere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri utenti della strada. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Novara Est e il personale della viabilità autostradale, che hanno gestito la sicurezza del traffico e le operazioni necessarie a consentire il ripristino delle normali condizioni di transito. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook