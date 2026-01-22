Auto esce di strada a Masserano: due giovani soccorsi e portati in ospedale. E’ accaduto lungo il tratto conclusivo della Pedemontana.

Auto esce di strada a Masserano: due giovani soccorsi e portati in ospedale

Momenti di concitazione l’altra sera lungo la superstrada per Biella, la Pedemontana, nel territorio comunale di Masserano. Qui un’auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo intorno alle 22.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il veicolo ha improvvisamente abbandonato la carreggiata, finendo fuori strada. A bordo si trovavano due giovani, un 22enne residente nel Novarese e una 23enne del Biellese, che sono stati immediatamente soccorsi.

LEGGI ANCHE: Camion sui binari viene travolto dal treno: sfiorato il disastro. LE FOTO

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, le condizioni dei due ragazzi non risultano gravi.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook