Camion sui binari viene travolto dal treno: sfiorato il disastro. LE FOTO

Camion sui binari viene travolto dal treno: sfiorato il disastro. Impatto al passaggio a livello, pesanti ripercussioni sulla tratta ferroviaria.

Camion sui binari viene travolto dal treno

Ore di caos nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, per un grave incidente ferroviario avvenuto a Chivasso. Intorno alle 15, un treno regionale carico di passeggeri si è scontrato con un camion fermo sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’impatto ha causato l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria, con pesanti ripercussioni sul traffico locale e regionale, in particolare sulla direttrice Torino–Milano/Ivrea.

La dinamica e i soccorsi

Non è ancora stata ufficialmente chiarita la causa dell’incidente, ma di sicuro poteva avere conseguenze ben peggiori. Alla fine sono risultati feriti in modo lieve quattro passeggeri. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito l’evacuazione dei passeggeri dai vagoni.

Presenti anche polizia, carabinieri, polizia locale, il personale di Rete Ferroviaria Italiana e i sanitari del 118, con le ambulanze di Gassino e quella medicalizzata di Chivasso. Sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, rientrato poi in caserma intorno alle 16.

Il bilancio dei feriti

Illeso il conducente del camion. Sul treno si registrano quattro feriti lievi: due passeggeri sono stati trasportati in ospedale a Chivasso in codice verde, mentre gli altri sono stati assistiti sul posto.

La circolazione ferroviaria sulla linea per Torino-Milano e Ivrea è rimasta sospesa nel tratto interessato per consentire la rimozione del mezzo pesante e le verifiche tecniche sull’integrità dei binari da parte di Rfi. Si sono accumulati ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali della linea. Per ridurre i disagi ai pendolari, sono satti attivati servizi sostitutivi con autobus tra le principali stazioni.

