Auto in fiamme nella galleria lungo l’autostrada A26

Mattinata di disagi sull’autostrada A26, dove un incendio ha coinvolto un’autovettura all’interno della galleria di Massino Visconti. L’allarme è scattato intorno alle 7 di oggi, lunedì 5 gennaio, lungo la carreggiata in direzione Genova.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona, supportata dal personale del comando provinciale di Verbania. Le operazioni si sono concentrate sullo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto il veicolo e sulla successiva messa in sicurezza dell’area, resa particolarmente delicata dalla presenza della galleria.

Chiusa temporaneamente l’autostrada

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza, l’autostrada A26 è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La chiusura ha provocato rallentamenti e code, soprattutto nelle prime ore del mattino, orario di maggiore afflusso di traffico.

Fortunatamente non si registrano feriti: gli occupanti dell’auto sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’incendio si propagasse. Restano invece da accertare le cause del rogo, sulle quali sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi, insieme al personale delle autostrade per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura del tratto interessato.

