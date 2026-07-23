Auto finisce in un canale, muore un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di appena 25 anni ha perso la vita nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio in un incidente stradale avvenuto alle porte di Cuneo, nei pressi della frazione San Benigno. Il giovane era alla guida della propria auto quando ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e terminando la corsa in un canale che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, un’ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le condizioni del venticinquenne sono apparse immediatamente gravissime e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nelle ore notturne e ha mobilitato numerosi mezzi di emergenza. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, ma le lesioni riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo al conducente, deceduto poco dopo l’arrivo dell’equipe sanitaria.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertarne le cause.

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Le indagini

Secondo le prime informazioni, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Gli investigatori stanno verificando gli elementi raccolti per comprendere che cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’automobile. Probabilmente un momento di distrazione, o un malore.

Foto redazione

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