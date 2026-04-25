Auto fuori strada lungo la provinciale: un ferito estratto dall’abitacolo. Incidente tra due vetture nel Vercellese, soccorritori in azione.

Auto fuori strada lungo la provinciale: un ferito estratto dall’abitacolo

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile 2026, lungo la strada provinciale 31 nei pressi del cimitero di Stroppiana, dove una vettura è uscita di strada finendo in un campo a seguito di un impatto con un altro veicolo. L’allarme è scattato poco prima delle 16, con l’intervento sul posto di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli.

Particolarmente delicate le operazioni di soccorso: una persona era rimasta incastrata all’interno dell’auto, che si è arrestata capovolta su un fianco. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature specifiche, tra cui divaricatori e cesoie idrauliche, per aprire un varco nella carrozzeria e consentire l’estrazione in sicurezza del ferito.

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Tutti gli occupanti portati al pronto soccorso

Una volta liberato, il coinvolto è stato affidato ai sanitari e trasportato all’ospedale di Vercelli, insieme agli occupanti dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente. Le loro condizioni non sono al momento note.

Presenti sul luogo anche i carabinieri della stazione di Desana, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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