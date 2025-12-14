Auto fuori strada sulla A5 nel comune di Alice Castello. LE FOTO

Auto fuori strada sulla A5 nel comune di Alice Castello. La vettura è finita nella vegetazione a lato della carreggiata.

Auto fuori strada sulla A5 nel comune di Alice Castello

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre, intorno alle 13.30. E’ accaduto sull’autostrada A5, nel territorio comunale di Alice Castello, all’altezza del chilometro 21+800.

A rimanere coinvolta è stata una vettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata, in mezzo alla vegetazione. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi, prontamente allertati dagli automobilisti in transito.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato. Al loro arrivo, il conducente era già riuscito a uscire dall’abitacolo ed era assistito dal personale sanitario.

L’uomo è stato quindi preso in carico dai sanitari della Croce rossa di Cavaglià e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la circolazione ha subito lievi rallentamenti, gestiti dal personale della viabilità autostradale, presente sul posto insieme alla polizia stradale di Settimo Torinese, che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Terminate le operazioni, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

