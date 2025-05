Auto in fiamme sulla A26, si forma una coda di tre chilometri. In zona i vigili del fuoco per riportare in sicurezza il tratto di autostrada.

Auto in fiamme sulla A26, si forma una coda di tre chilometri

Una vettura in fiamme e pesanti rallentamenti nella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile, lungo il tratto della A26 in direzione Genova all’altezza di Ovada, nell’Alessandrino. Una vettura alimentata a diesel ha preso fuoco, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estinguere le fiamme. Lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

LEGGI ANCHE: Fiamme nella galleria di Ghemme, chiusa l’autostrada A26

Lunghe code durante l’intervento

Per fortuna il conducente ha avuto tempo di tempo di accostare e fermarsi sulla corsia di emergenza appena ha notato il fumo uscire dal vano motore. E’ stato lui stesso a contattare i vigili del fuoco.

Intanto le fiamme hanno cominciato ad ardere e ad avvolgere tutta la parte anteriore della vettura, mentre il fumo era ben visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti e non senza difficoltà sono riusciti a spegnere le fiamme e poi a mettere la zona in sicurezza. Sul posto anche la polizia stradale Intanto Autostrade per l’Italia segnalava una coda di tre chilometri tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano-Genova e Ovada in direzione Genova.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook