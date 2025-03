Fiamme nella galleria di Ghemme, chiusa l’autostrada A26. E’ andato a fuoco un veicolo diretto verso sud, sulle corsie si è formata una coda lunga più di due chilometri.

Fiamme nella galleria di Ghemme, chiusa l’autostrada A26

Ore di caos sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: poco dopo le 13 è infatti stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme verso Genova a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del chilometro 146, all’interno della galleria Val Sesia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e la coda di veicoli fermi ha anche superato i due chilometri.

L’intervento del personale

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Borgomanero, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme.

