Auto prende fuoco fuori dal garage: intervengono i vigili

Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di sabato 3 gennaio ad Alice Castello, in località Marlero. Qui intorno alle 7.30 è scattato l’allarme per un incendio che ha coinvolto una vettura. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris.

All’arrivo dei soccorritori, l’auto era interessata da un principio di incendio all’interno di un locale adibito a rimessa. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme in tempi rapidi e a impedire che il rogo si propagasse alla struttura e alle abitazioni vicine.

Evitati danni alle strutture vicine

Le immagini dell’intervento mostrano l’azione coordinata della squadra, impegnata a raffreddare il veicolo e a mettere in sicurezza l’area.

Conclusa la fase di spegnimento, i pompieri hanno effettuato le verifiche necessarie per escludere ulteriori focolai e garantire la completa messa in sicurezza dei luoghi. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

