Auto resta bloccata con le ruote posteriori a mezz’aria

Singolare incidente accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 27 marzo, poco dopo le 9. Una squadra dei vigili del fuoco di Biella è intervenuta con una auto pompa serbatoio a Ronco Biellese per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura con un solo passeggero.

L’auto, per cause non chiare, si è bloccata su una salita con le ruote posteriori che penzolavano a mezz’aria. E il conducente non è più riuscito a venire fuori dal guaio in cui è andato a cacciarsi.

L’intervento dei vigili e dei carabinieri

Il conducente era un po’ scosso, ma stava bene. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere in carreggiata l’auto: alla fine non risultano danni a cose o persone. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Biella e una della polizia di stato.

