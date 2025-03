Bus turistico cade nel Po a Torino: morto l’autista, ci sono tre feriti. LE FOTO

Bus turistico cade nel Po a Torino: morto l’autista, ci sono tre feriti. L’incidente è avvenuto all’altezza di piazza Vittorio Veneto, a due passi dal centro storico.

Bus turistico cade nel Po a Torino: morto l’autista, ci sono tre feriti

Aossurdo incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, a ridosso del centro storico di Torino. Un bus turistico è caduto nel Po nei pressi di piazza Vittorio Veneto. L’autista ha perso la vita ed è stato recuperato dai sommozzatori. Ci sono altri tre feriti.

Il bus è della società Di Carlo Tours di Guglionesi, che ha sede in provincia di Campobasso. Il pullman Gran Turismo stava effettuando una retromarcia quando, per cause ancora da accertare, ha sfondato la barriera in cemento ed è precipitato nel fiume. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Ipotesi malore del conducente

Tre i feriti in codice verde, che sono stati ricoverati al Cto di Torino: si tratta di tre persone che sono state urtate mentre il bus si muoveva in retromarci. Sono poi partite attività di ricerca di altri eventuali dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i sanitari del 118, la polizia Locale e, come detto, i sommozzatori.

Secondo molti testimoni, il bus stava facendo una retromarcia a velocità assurda, tant’è che si ipotizza che il conducente abbia avuto un malore e abbia perso il controllo del veicolo con il peso del piede sull’acceleratore. Un’ipotesi, come detto, ancora da verificare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook