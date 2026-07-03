È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto l’altro pomeriggio sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra Ovada e Belforte Monferrato, in direzione Gravellona Toce. Una donna e i suoi due figli, di 8 mesi e 11 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi.

Un’uscita di strada che ha provocato grande apprensione

Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente è rimasta coinvolta una sola vettura, uscita di strada per cause ancora al vaglio degli investigatori. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi, che hanno prestato assistenza ai tre occupanti del mezzo.

Il piccolo di 8 mesi e il fratello di 11 anni sono stati accompagnati all’ospedale Infantile di Alessandria, mentre la madre è stata trasportata all’ospedale Santi Antonio e Biagio. Tutti sono stati classificati in codice giallo e, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi.

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Accertamenti sulla dinamica

Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi nell’incidente.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato dell’A26, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. Una volta concluse le operazioni, il traffico è progressivamente tornato alla normalità. Lo riporta Prima Alessandria.

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