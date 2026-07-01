Muore in spiaggia nell’ultimo giorno di vacanza

Celso Ruffino, pensionato di 86 anni residente alla Spolina di Cossato, è morto domenica a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, dopo un improvviso malore accusato in spiaggia. L’uomo si trovava sul lungomare, nella zona del Bagno Alvaro, dove stava trascorrendo gli ultimi momenti di una vacanza in riviera romagnola.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, l’anziano si è sentito male all’improvviso e si è accasciato sulla sabbia. Il bagnino è intervenuto subito per prestare soccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Ruffino è morto nel giro di pochi minuti, tra lo sgomento dei presenti.

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Il rientro atteso e il dolore

La giornata doveva segnare la conclusione del soggiorno al mare. Celso Ruffino faceva parte di un gruppo organizzato che da circa due settimane si trovava sulla costa romagnola per un periodo di vacanza. Il malore lo ha colpito proprio prima del rientro a casa.

A Cossato la notizia ha suscitato profonda commozione, in particolare nella comunità della Spolina, dove Ruffino viveva. Il funerale è stato celebrato l’altro giorno nella chiesa Nostra Signora di Oropa, nella frazione cossatese. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

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