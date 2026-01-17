Auto finisce ribaltata vicino ai binari, il treno urta il guardrail. LE FOTO

Auto finisce ribaltata vicino ai binari, il treno urta il guardrail. Sono intervenuti i vigili del fuoco, poi si è scoperto che la vettura era stata rubata.

Sfiorato il dramma nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sandigliano, nel Biellese. Un rocambolesco incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Biella lungo la linea ferroviaria. L’allarme è scattato intorno alle 15.20, quando un’autovettura è uscita di strada, prendendo il volo e terminando la propria corsa schiantandosi sottosopra sulla banchina laterale ai binari.

All’arrivo dei soccorritori, all’interno dell’auto non è stata trovata alcuna persona. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente e per comprendere dove si trovasse il conducente al momento dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Anche perché, come è emerso in un secondo momento, l’auto risulta rubata.

Il secondo incidente del treno

Nel frattempo, un treno in transito ha rallentato la marcia ma non ha potuto evitare di urtare il guardrail che era stato precedentemente abbattuto dall’auto, trascinandolo per alcune centinaia di metri, fino al completo arresto del convoglio.

A bordo del treno viaggiavano circa una trentina di passeggeri, tutti rimasti illesi. Le persone sono state fatte scendere e sono attualmente in attesa dei bus navetta predisposti da Rfi per raggiungere le rispettive destinazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, e il personale del 118 per eventuali accertamenti sanitari. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

