Auto si ribalta sulla provinciale: conducente soccorsa e traffico bloccato

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, sulla strada provinciale 01 nel territorio comunale di Lignana, in provincia di Vercelli, a causa di un incidente stradale.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli, che ha trovato un’autovettura – unica coinvolta nel sinistro – capovolta su un fianco e ferma al centro della carreggiata, tanto da occupare entrambe le corsie e impedire la regolare circolazione dei veicoli.

La conducente era già riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori. La donna è stata assistita dal personale sanitario della pubblica assistenza e successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, consentendo poi il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Trino per i rilievi e la gestione della viabilità.

