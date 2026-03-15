Auto sfonda il guard-rail e finisce sul tetto di una casa: morto un 30enne. Ci sono anche cinque feriti. Probabilmente la neve ha fatto perdere il controllo al conducente.

Auto sfonda il guard-rail e finisce sul tetto di una casa: morto un 30enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, lungo la strada provinciale 153 che collega Varzo alla stazione sciistica di San Domenico, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il bilancio è di una vittima e cinque feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45 in località Gebbo. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo un gruppo di sei giovani in arrivo dalla zona di Como è uscita di strada mentre percorreva la provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, il fondo stradale reso particolarmente scivoloso dalla nevicata in corso potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Pauroso volo, nulla da fare per la vittima

La vettura ha sfondato il guard rail ed è precipitata nel vuoto finendo la corsa sul tetto di una casa sottostante. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di circa 30 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorritori.

Altri cinque feriti

Gli altri cinque occupanti del veicolo, tutti giovani, sono rimasti feriti. I sanitari intervenuti li hanno soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale “San Biagio” di Domodossola per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Come accennato, le condizioni meteo e l’abbondante presenza di neve lungo il tratto di strada potrebbero aver avuto un ruolo determinante nell’uscita di strada del veicolo.

Foto d’archivio

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