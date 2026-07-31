Autoarticolato in fiamme sulla tangenziale di Novara: strada chiusa e lunghe code

Un autoarticolato ha preso fuoco oggi, venerdì 31 luglio, sulla tangenziale di Novara, provocando la chiusura del tratto interessato e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, insieme alle forze dell’ordine e al personale addetto alla gestione della viabilità.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, rendendo necessario bloccare il traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire ai soccorritori di operare senza rischi. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con inevitabili disagi per chi percorre abitualmente la tangenziale.

Intervento e viabilità

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio ed evitare ulteriori conseguenze. Le autorità hanno predisposto deviazioni e limitazioni alla circolazione fino al completamento delle operazioni e alla rimozione del mezzo pesante.

L’episodio ha avuto un forte impatto sul traffico dell’intera zona, con rallentamenti anche sulle principali arterie di accesso alla città. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi fino alla riapertura del tratto interessato.

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Nessun ferito, cause da accertare

Fortunatamente non si registrano persone ferite. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che il rogo coinvolgesse completamente il veicolo. Restano in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio, mentre le operazioni di bonifica proseguono per ripristinare la normale viabilità. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

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