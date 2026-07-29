Malore durante l’allenamento, muore in palestra una ragazza di 24 anni

Una ragazza di 24 anni è morta la scorsa settimana dopo essere stata colpita da un malore mentre si allenava in una palestra di Parabiago, centro tra Novara e Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione.

La giovane è stata trasportata in arresto cardiaco all’ospedale di Legnano, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvarle la vita. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e il decesso è stato constatato poco dopo il ricovero.

I soccorsi e la corsa contro il tempo

Le persone presenti nella struttura hanno assistito la ragazza nei primi istanti dell’emergenza seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla centrale operativa del 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica è stato praticato il massaggio cardiaco, fondamentale nelle situazioni di arresto cardiaco improvviso.

L’équipe sanitaria ha quindi proseguito con il protocollo avanzato di rianimazione durante il trasferimento in ospedale. Nonostante la rapidità dell’intervento, le condizioni della ventiquattrenne erano ormai gravissime e non è stato possibile evitarne la morte.

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Il richiamo alla prevenzione

Dopo la tragedia è intervenuta l’associazione 60milaViteDaSalvare, che ha richiamato l’attenzione sulla piena applicazione della normativa dedicata alla gestione degli arresti cardiaci improvvisi. In particolare è stato evidenziato il ritardo nell’attivazione uniforme dei sistemi che consentono di allertare rapidamente i soccorritori volontari presenti nelle vicinanze.

Secondo l’associazione, una rete più estesa e pienamente operativa potrebbe aumentare le possibilità di sopravvivenza nei casi in cui ogni minuto risulta determinante. Lo riporta Prima Milano Ovest.

Foto d’archivio

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