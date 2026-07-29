Trattore si ribalta al rientro dalla fiera, giovane agricoltore muore schiacciato

Un agricoltore di circa trent’anni ha perso la vital’altra sera a Capanne di Marcarolo, nel territorio di Bosio, dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. Il giovane stava facendo rientro a Ovada dalla Fiera del bestiame quando il mezzo è uscito di strada, schiacciandolo. Inutili i soccorsi.

Tragedia durante il viaggio di ritorno

L’incidente si è verificato intorno alle 21 lungo il percorso che collega la zona di Capanne di Marcarolo a Ovada. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del trattore, che è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato.

Il mezzo agricolo ha travolto il giovane, che è rimasto schiacciato. La violenza dell’incidente non gli ha lasciato scampo e il decesso è stato constatato sul posto dal personale sanitario intervenuto pochi minuti dopo l’allarme.

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Inutili i soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ovada. I soccorritori hanno tentato ogni intervento possibile, ma le condizioni del giovane erano ormai disperate.

Le operazioni si sono concentrate anche sulla messa in sicurezza dell’area e sul recupero del trattore, mentre la viabilità è stata gestita per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Indagini sulla dinamica

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause che hanno portato il mezzo agricolo a uscire di strada e ribaltarsi. La notizia della morte del giovane agricoltore ha suscitato profonda commozione nell’Ovadese e tra quanti avevano partecipato alla Fiera del bestiame, appuntamento tradizionale per il mondo agricolo del territorio.

Foto d’archivio

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