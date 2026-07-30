Spaccio tra Ghemme e Borgomanero, “lo zio” condannato a un anno e mezzo

Un giovane di 27 anni è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Novara nei confronti dell’uomo, conosciuto dai clienti con il soprannome di “lo zio”, arrestato nell’ottobre dello scorso anno durante un’operazione dei carabinieri nei boschi alla periferia sud di Borgomanero.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto una multa di 3 mila euro, la confisca della droga sequestrata e l’espulsione dall’Italia una volta terminata la pena. L’imputato è stato invece assolto dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Lo spaccio organizzato tra la vegetazione

Secondo quanto emerso dalle indagini, il pusher riceveva gli ordini telefonicamente e fissava un punto d’incontro con gli acquirenti. Una volta arrivati sul posto, i clienti lo raggiungevano nei pressi della vegetazione, dove avveniva la consegna della droga con modalità simili a quelle riscontrate in altre piazze di spaccio dell’area tra Novarese e Vercellese. In particolare, oltre a Borgomanero agiva tra Ghemme, Carpignano Sesia e Fontaneto d’Agogna.

Il blitz dei carabinieri aveva interrotto una cessione di hashish destinata a un consumatore arrivato da Grignasco. Durante l’intervento erano state sequestrate anche dosi di cocaina, eroina e hashish, mentre altri complici erano riusciti a fuggire nei boschi.

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La decisione del tribunale

Nel corso del processo la difesa ha sostenuto che non vi fosse la prova dell’identità della persona contattata telefonicamente dagli acquirenti e che la cessione della droga non si fosse perfezionata. Il tribunale ha però ritenuto sufficienti gli elementi raccolti durante l’indagine per condannare il giovane per detenzione ai fini di spaccio.

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